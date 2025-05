El mundo de un poeta

El primer acierto del presente libro, escrito por Axel Díaz Maimone, es su título: “Antonio Requeni. La bienaventuranza de la literatura”. Pero no es el único. Santiago Kovadloff afirma: “Cuánta gratitud despierta en mi tu poesía, Antonio. Cuánta emoción provoca, y esta admiración por tu voz viva, que no envejece, se renueva cada vez que la leo”. Rafael Felipe Oteriño declara: “Puede ser leído como un clásico de la literatura”. Y Santiago Sylvester: “Antonio Requeni siempre me ha parecido un poeta desobediente y releyéndolo veo que mi percepción se parece a la realidad. En una época como la nuestra, marcada a fuego por la ruptura formal, él eligió no sentirse obligado por ese mandato de época y ser un maestro del verso clásico”.