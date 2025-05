La trágica historia de los Oesterheld

Sin desperdicios

Merece la pena detenerse en la transcripción literal de algunos de los dichos de la señora de Oesterheld. Por ejemplo: “Mis hijas eran cuatro chicas excepcionales. Yo nunca en mi vida me imaginé que me iban a desaparecer las cuatro. No entendía cómo el padre creía que era una aventura que iba a vivir. Héctor siempre, siempre, aún en las cosas más irracionales, les daba la razón a los jóvenes. Era más como un abuelo”.