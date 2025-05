El corazón tucumano que rugió en Mendoza

La copa que certifica aquella hazaña permanece resguardada, lejos de las vitrinas ostentosas. Argiró reconoce que en su hogar, a diferencia de otros campeones, sus trofeos no ocupan un lugar central. “La tengo guardada... Yo no tengo vitrina, ni fotos colgadas en las paredes”, detalla. Esa modestia, esa distancia del ruido triunfalista, revela la esencia de un ciclista que vivió su profesión con la intensidad de un trabajo, despojándose de la vanidad efímera. Y añade: “Cuando yo era ciclista, para mí era un trabajo. Cuando llegaba a casa, ponía la bicicleta allá, el casco más allá, todo en otra habitación y me desligaba. Y no quería nada que me recuerde hasta el otro día que tenía que entrenarme”.