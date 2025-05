Este lunes, la luna se hará pequeña: ¿de qué se trata el fenómeno?

La luna llena es una de las fases lunares más fascinantes. No solo cautiva las miradas con su redondez perfecta, sino que esta apariencia tiene múltiples efectos en la Tierra. Cuando el astro llega a su etapa de mayor esplendor, puede verse gigante en el cielo. Pero cuando este momento coincide con un punto particular de su órbita, la Luna ya no tiene su imponencia habitual.