El erotismo de La Botana cumple 25 años

- Sí, aunque no seguimos una narrativa lineal tradicional; se construye alrededor del concepto de “Más es más”, una celebración de la muchosidad en todas sus formas: de cuerpos, de ritmos, de deseos, de identidades. No buscamos condensar todo en un solo relato, sino abrir múltiples ventanas sensoriales que dialogan entre sí a través de cuadros escénicos, números musicales y escenas coreográficas. Así se va desplegando un universo que abraza el exceso como forma de expresión, donde lo diverso no solo convive, sino que se potencia.