Los suelos se están quedando sin fósforo, según especialistas

Ventaja

“El P es retenido por la matriz del suelo, no se lixivia, no se traslada, no se pierde”, indicó Rubio como una ventaja de manejo del nutriente. Y destacó también que los umbrales críticos son relativamente independientes del rendimiento. Al cierre de su disertación, mencionó que una buena noticia es que la información sobre fertilización fosforada en la región Pampeana es igual o mejor que la relevada en países competidores.