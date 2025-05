¿De qué club es hincha el papa León XIV?

Prevost, además, se declaraba fanático del tenis y del básquet. “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre hasta ahora”, confesó en una entrevista años atrás. Incluso practicó el deporte de la raqueta en el colegio Santa María Reyna de Chiclayo y algunas veces en el Jockey Club. Su otra pasión, el básquet, la seguía mayormente por televisión.