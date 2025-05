21K de Yerba Buena: los runners le pondrán más vida a la “Ciudad Jardín”

Todo lo que hay que saber

- El nombre. Oficialmente la carrera se llama 21K de Yerba Buena. Los 21 kilómetros es la distancia principal de las tres que habrá.

- El día. Domingo 11 de mayo.

- Las distancias. Son tres: 21, 10 y 5 kilómetros.

- Las largadas. No serán simultáneas. Empezando por el recorrido más extenso: 9, 9.20 y 9.30.

- Largada y llegada. Las Cañas, el ingreso al predio es por avenida Perón y Las Rosas.

- Organización. Culmen, Las Cañas y Municipalidad de Yerba Buena.

- Terreno. Es una carrera de running o calle, como tal los participantes circularán por el asfalto sobre el que están demarcados los circuitos.

- Puestos de hidratación. Habrá seis. Sus ubicaciones son estratégicas para que los atletas estén hidratados según lo que demanda la extensión de cada distancia.

- Para todos. Los 21K de Yerba Buena no dejan de lado un aspecto esencial del deporte: recibir a todos, sean o no deportistas. Por eso es que el acceso al predio donde se concentrará la actividad será libre y gratuito. En la zona habrá puestos de comidas, bebidas, los patrocinadores ofrecerán diferentes actividades, habrá bandas y Djs.

- Corte de Calles. El dispositivo diagramado para trazar los circuitos estará activado desde las 8 del domingo, hasta las 13. Los cortes previstos no son totales, sino parciales por lo habrá circulación vehicular controlada por personal de tránsito, conos y vallas. Las calles afectadas serán: Perón desde Las Rosas hasta Bascary, avenida Aconquija (desde hasta Salas y Valdez), Lola Mora Oeste, Santo Domingo, Federico Rossi, Sarmiento, Anzorena, Florida Sur, San Lorenzo, Pringles, Belgrano y Reconquista.