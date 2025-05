Xabi Alonso dejará el Bayer Leverkusen y su futuro apunta al Real Madrid

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre su próximo destino, todo indica que Alonso tomará el relevo de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. El excentrocampista, que defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2014, no cumplirá el contrato que tenía vigente con el Leverkusen hasta 2026. Sin embargo, gracias a un “pacto de caballeros” mencionado por Fernando Carro, director deportivo del club alemán, su salida no presentará trabas.