"Jugaba a ser sacerdote": la infancia del papa León XIV contada por su hermano

El impacto de la elección

La noticia del nombramiento de Robert Prevost como Papa causó un gran revuelo en todo el mundo, pero también en su familia. Louis Martin, otro de los hermanos de Robert, expresó su asombro y emoción ante la sorpresa, pero también se mostró preocupado por las posibles implicancias políticas de la elección de un Papa estadounidense. "Es impactante, sorprendente, emocionante", dijo Louis, pero también expresó su esperanza de que la nacionalidad de su hermano no fuera un factor divisivo. "Espero que no se politice la situación. Que no digan ‘es estadounidense, va a arruinar la Iglesia’. Que la gente deje el nacionalismo afuera y seamos la Iglesia Católica", comentó a la prensa.