Elisa Carrió cuestionó a todo el arco político y lanzó: "Milei necesita mucha ternura"

Además apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri, quien había dicho que el “único responsable” de la caída de ficha limpia es Milei. “Ficha limpia va a salir, que esto tampoco se dramatice. ¿Por qué no lo sacó Juntos por el Cambio? ¿Viene a decir que es el campeón de la transparencia? Yo luché contra la corrupción en todos los gobiernos, pero que los que nunca hicieron una denuncia no vengan a decirme que lucharon”, aseguró.