En pocas horas, una cápsula fallida de la URSS caería sobre la Tierra

¿Cuándo y dónde caerá la sonda espacial?

Aún se desconoce con certeza dónde y cuándo caerá la nave, aunque se espera que reingrese en la noche del nueve y la madrugada del 10 de mayo, alrededor de la 1:54 a. m. ET (05:54 GMT, en Argentina las 2:54 a.m), con una diferencia de nueve horas, según el Centro de Estudios Orbitales y de Reentrada (CORDS) de The Aerospace Corporation . Según las trayectorias actuales y la inclinación orbital de 52 grados de la sonda inactiva, la reentrada podría ocurrir en cualquier punto entre los 52 grados de latitud norte y los 52 grados de latitud sur, un área que cubre la mayor parte de la superficie terrestre, indicó Space.com.