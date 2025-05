Temblor: la tierra se movió y “fue como estar en un barquito”

Aunque hubo momentos de temor, el evento sísmico no fue tan grave como para poner a funcionar la sirena de la ciudad, que suena en caso de catástrofes naturales. Hasta ahora no informaron de hubo daños a viviendas o a instalaciones urbanas. La mayoría de las casas en Ushuaia son de materiales livianos (madera, durlock, chapa) y no tienen estructuras rígidas. “Quizás por eso y porque el movimiento fue horizontal, no hubo daños”, piensa.