El rechazo a Ficha Limpia: “Es un fracaso de la política”

La senadora Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social (PJS), planteó que lo que ocurrió en la Cámara alta con Ficha Limpia fue un “fracaso de la política, que sigue yendo a un ritmo más lento del que impone la sociedad”. La parlamentaria fue una de los 35 que votaron a favor del proyecto que preveía límites a las candidaturas de quienes tengan condenas por corrupción en segunda instancia, que no fue suficiente porque se requería un mínimo de 37. “Este proyecto no era ni de un gobierno, ni de un partido: era de la gente que reclama mejores instituciones. Hay una demanda social que es imparable. No sé puede tapar el sol con un dedo”, precisó Ávila.