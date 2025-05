Cartas de lectores: Ficha Limpia (V)

El Rey de Reyes, el más sabio entre los intelectuales, hace un montón de siglos dijo: “el que tenga la conciencia y las manos limpias, que arroje la primera piedra”; ni uno atinó a nada, pero nada aprendimos. Ahora un grupo de mundanos pecadores, elegidos por nosotros, en el Senado de la Nación se pusieron el traje de jueces supremos y en un acto de extrema creencia de poder nos quisieron hacer creer que ellos eran los buenitos y honestos con derecho a elegir ser elegidos y votados; todos los otros eran delincuentes, estafadores, corruptos. Pero les salió el tiro por la culata, escupieron para arriba. Trataron, se insultaron y se vendieron por una ley de la Ficha Limpia, que debería haber sido retroactiva a diez años (no quedaba uno); perdieron por un voto, algo que ya existe y es ley, nada más que para engañarnos le cambiaron el nombre; para ser candidato tenés que presentar certificados de buena conducta, de reincidencia y no tener causas judiciales pendientes y tu prontuario es una ficha que debe estar limpia. Yo pregunto, ya que son tan cuidadosos ¿por qué no se hacen antes de dar quórum y empezar una deliberación de diputados y senadores, exámenes obligatorios de alcoholemia, rinoscopía, psiquiátricos, de salud y ética? Así no se hacen reír con la gente y tratan temas importantes, como sueldos, desempleo, jubilados o precios de los alimentos y medicamentos. Además, los votos deben ser secretos, como el Cónclave, y existir los legisladores suplentes, así se evitarían las ausencias y las vendettas . Ya sé que esto es el sueño de un loco que piensa y cree que deben hacerse todos, de todas las distintas castas sociales que ocupen cargos públicos, estudios de narices, bocas y manos limpias. A lo mejor así el supremo y máxima autoridad los deja de maltratar, llamándolos ratas inmundas y ensobrados. Solo le pido a mi Dios que a la mayoría nos limpie la mente y nos encarrile por una buena senda.