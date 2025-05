Cartas de lectores: Ficha limpia (III)

¡Pobre mi Argentina! ¡Cuánto manoseo! Tener que proponer una ley para que personas con condenas no ocupen cargos políticos, una ley que lleva el nombre Ficha Limpia y que no fue aprobada; una ley que ni siquiera debería existir ya que ellos pertenecen a una cámara donde reza “Honorable Senado de la Nación”. La rabia e impotencia de Juan Pueblo es que él, para conseguir un trabajo, debe presentar certificado de buena conducta. Con esto quedó por demás demostrado que El Sentido Común de los políticos de turno es cuidar sus intereses personales antes que el interés de los ciudadanos de a pie. Es doloroso y lamentable ver como los seguidores de corruptos festejan por redes sociales un triunfo, y son los mismos que se quejan cuando deben presentar un currículo para cubrir una vacante y lo primero que piden es su certificado de buena conducta. La mentira se disfraza de verdad y los ilusos creen lo que ella les dice y salen los batallones de seguidores a defender lo indefendible. Los destinos del país vuelven a caer en una grieta que será muy difícil de cambiar, ya que la masa no piensa, la masa actúa. Es hora de despertar y revalorizar los valores fundamentales del hombre, como los principios que guían el comportamiento humano, lo cual hace distinguir lo bueno de lo malo, y son necesarios para una buena convivencia social, promoviendo el respeto; la responsabilidad; la honestidad, para el bien común, con empatía y amor. Seamos el pueblo quien en las urnas haga valer esos valores. Humilde opinión de un ciudadano común.