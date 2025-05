Cartas de lectores: Ficha limpia (II)

Lamentablemente la democracia hoy está herida. La ciudadanía es engañada, la patria traicionada. El ciudadano de a pie no puede entender cómo los legisladores votaron en contra de la ley de ficha limpia. Inexplicable es también que tenga que existir una ley de ficha limpia; todo aquel que decide asumir una función pública debiera presentar un certificado de buena conducta, que es un requisito hasta para obtener el carnet de conducir. Los senadores “K” festejaban el haber ganado y me preguntaba: ¿qué festejaban? ¿Que pueden acceder delincuentes a gobernar todo el país? ¿Que la doble condenada por tener malversación de fondos pueda tener fueros nuevamente? ¿Realmente festejaban la impunidad? Yo, ciudadana común que todo lo que tengo lo hice por mi propio esfuerzo, sentí repulsión y bronca de que los legisladores ganen fortunas, que les pagamos con nuestros impuestos, y voten a favor de los corruptos; pero la revulsión se elevó al ver los corruptos festejar la victoria. Senadores y diputados: no ganaron ustedes, perdimos los honestos, perdió el país, perdió la patria, perdió la democracia.