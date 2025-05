Cartas de lectores: Ficha limpia (I)

Dice el dicho popular: “El ladrón juzga por su condición”. Esto se aplica a los políticos y políticas que se “desgarran las vestiduras” indignados porque no sacaron la “famosa” ley, maliciosamente llamada “ficha limpia” a cuyos impulsores los conocemos todos los y las argentinas que habitamos este suelo bendito. Cuatro artículos tiene la ley debe ser en honor a los “hijos de cuatro patas” de Milei, les faltó el quinto que estipule, con todas las letras, “que visto los artículos 1, 2 y 3, corresponde proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, con exclusión de pedófilos, violadores narcotraficantes, fugadores de divisas, contrabandistas, usurpadores, estafadores. Me dio tanta vergüenza e impotencia leer el mensaje de Laura Alonso (funcionaria de la oficina de anticorrupción, en épocas de Macri, sin tener título que la habilite) donde acusaba de traidores a dos senadores misioneros, siendo “la Provincia de Misiones la que más fondos recibió en la modalidad de ATN... literal). ¿Cómo se llama en castellano puro esa acción? Extorsión, cohecho institucional, como lo hicieron siempre con los gobiernos provinciales para obtener votos a leyes que permiten endeudarnos, quitar derechos, dos años sin tener presupuesto nacional, para manejar fondos discrecionalmente, comprar gobernadores, legisladores o a los que les haga falta, para vender o simplemente regalar, soberanía, riquezas naturales, agua, el río Paraná, ¡todo! Y lo que es peor aún, fomentar el odio entre compatriotas. Compraron, compraron voluntades como lo hicieron con la Ley Bases, las privatizaciones, el descarte de nuestros mayores, la salud pública, la educación pública, la obra pública etc. etc. “¡Ficha Limpia”, conciencia sucia! Para terminar, debo decir que escribí esta carta porque me consta y aunque parezca soberbio de mi parte, sé quiénes son los responsables directos, desde la concepción, tramitación del proceso de licitación, adjudicación, ejecución, recepción y habilitación, porque lo dice la ley de Obras Públicas de cada jurisdicción donde se la realiza. El presidente o presidenta no interviene en ninguno de los pasos mencionados, ni pago alguno (sobre este tema ya escribí con más detalles en otras cartas). Ofenden y odian sin importar a quién. Llegaron con el slogan de la “Libertad” y reprimen a los más débiles: llegaron con la “ motosierra”, herramienta que es un emblema junto al fuego de la destrucción, de la naturaleza. ¡Basta!