León XIII: el papa que tendió puentes entre la Iglesia y el mundo

El 8 de mayo de 2025, el humo blanco en la Capilla Sixtina anunció la elección del cardenal estadounidense Robert Prevost como nuevo pontífice, quien adoptó el nombre de León XIV. Esta elección no solo marca un hito por ser el primer papa estadounidense, sino también por revivir un nombre papal que no se utilizaba desde hace más de un siglo. La elección de este nombre rinde homenaje a León XIII, un papa que dejó una profunda huella en la historia de la Iglesia Católica.Diario AS