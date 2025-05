Tucumán vive a pleno el Nacional de Clubes de Fútbol de Salón: semifinales, figuras y un cierre histórico

Tras cuatro días de competencia, el Torneo Nacional Copa de Oro Norte está llegando a su fin en Tucumán. Se trata de uno de los torneos más importantes a nivel clubes de el Fútbol de Salón y la emoción está en su punto máximo. Esta noche se disputan las semifinales en el Complejo La Usina -aunque podría trasladarse a Central Córdoba si el clima no acompaña- con dos partidos imperdibles: desde las 20 Atlético Tucumán vs. Los Persas (Santa Fe) y Cariocas vs. A Penales (Corrientes) jugarán desde las 21.30.