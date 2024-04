Gracias a un compilado de jugadas que subió a YouTube, fue contratado por un equipo de futsal italiano

El sueño de “Perrito” es llegar a la selección argentina, claro. “Es un objetivo, pero voy poco a poco. No hay apuro”, contó entre risas el jugador que tiene 21 años, que firmó contrato por un año y que vive hace dos meses en Italia. “Cuando se confirmó todo, le comenté a mi mamá y no lo podía creer. Igualmente, no me emocioné nunca hasta que tuve que despedirme de mi hermanito en el aeropuerto. Allá dejé mi carrera (es estudiante de Educación Física) mi familia y mis amigos. Dejé todo por cumplir un sueño; mi vida cambió radicalmente en muy poco tiempo”, remarcó.