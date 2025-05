Así funciona OlivIA, el chatbot argentino que detecta estereotipos de género

Como toda IA, OlivIA no está libre de errores. Su desarrolladora aclaró que no maneja datos personales ni puede sustituir la intervención humana. También establece ciertos límites, como no intervenir en el campo artístico. Aún con sus limitaciones, el desarrollo de esta herramienta responde a una necesidad urgente: aportar a una inteligencia artificial que no sólo sea más precisa, sino también más justa.