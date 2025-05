Cartas de lectores: el Ejército Argentino en “El Eternauta”

Entonces, como si fuera un milagro, la situación da un vuelco copernicano, porque “¡Todo empieza a ordenarse! ¡No estamos tan solos como creíamos!”, es la exclamación jubilosa de Salvo encarando a sus compañeros. Y de una meridiana justeza y precisión. Este momento y su inmediato desarrollo, son claves, porque es el Ejército Argentino –y ninguna otra cosa- el que restablece el orden, según lo que HGO le hace decir a Juan; restablece el orden social, la trama íntima de una comunidad que, hacía momentos apenas, estaba tan desgarrada que sería fatalmente reemplazada por la “ley de la selva”, la del todos contra todos, donde no habría semejantes, ni parientes, ni amigos, mucho menos compatriotas. Es el Ejército Argentino –y ninguna otra cosa, insistimos- el que clarifica esa espantosa situación, pone cada cosa en su lugar, convoca a los argentinos sobrevivientes, los llama a unirse para combatir al enemigo y les asegura que los dotará de organización, medios y objetivos. Y, así, en un instante, esa masa desesperada y tenebrosa, arrinconada por el miedo y la impotencia, a punto de saltar unos sobre otros y, entre la muerte y la devastación, busca la supervivencia, sufre una impresionante transformación. De pronto, con sus cómodos y prácticos uniformes militares, hechos en un par de días para esa lucha, empuñando sus armas y en desigual formación, han recuperado el sentido de pertenencia social y, lo más importante: la dignidad, y hasta el sentido final de sus vidas y de sus muertes. Ya no están aturdidos y arrinconados por el pánico, de nuevo son hombres capaces de construir, sostener y defender sus familias, hasta dar la vida por ellas, como por la Patria. Se los ve, ahora, serenos, expectantes, ansiosos y dispuestos a lo que se les ordene. Allá habrá empleados y obreros de fábrica, estudiantes, profesionales y comerciantes, casados, viudos y solteros, no lo sabemos, no lo sabe nadie, porque no importa demasiado, como no importaba cuando, para expulsar a los ingleses, se sumaron hasta mujeres y niños (como Rosas, que tenía 13 años cuando combatió, en 1806, a las órdenes de Liniers). Y se convertirán en soldados, en combatientes, en milicianos del Ejército de su Patria; ya no serán más cucarachas ni ratas; serán lo que siempre fueron: hombres, para mejor, criollos. Y verán nacer en ellos mismos, no sin asombro, a un personaje que había estado allí todo el tiempo, sólo a la espera de poder salir y manifestarse: al héroe. Decía Chesterton: “Todos los hombres pueden ser héroes si se les inspira” (en “Herejes”). Como en Malvinas.