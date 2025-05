Por presiones del gobierno, cadenas de supermercados y mayoristas no pagaron un plus acordado para los trabajadores

En medio de las negociaciones para contener la suba de precios tras las modificaciones en el esquema cambiario, y con un guiño del ministro de Economía, Luis Caputo, las principales cadenas de supermercados y mayoristas resolvieron no pagar a su personal el aumento salarial acordado con el sindicato de Comercio correspondiente al mes de abril. Esta decisión afecta a unos 120 mil trabajadores que no cobraron el incremento de 1,9% más una suma fija no remunerativa definida para ese mes.