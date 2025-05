Jaldo tomó distancia del planteo de gobernadores contra Milei por la distribución de los recursos

Pedido de Jaldo

En Tucumán, Jaldo confirmó el lunes que no asistiría al evento, pidió a los gobernadores que “no se adelanten” y resaltó que el país está en un proceso de transformación. “Yo creo que no debemos ser pesimistas, pero ellos toman decisiones que consideran convenientes. En mi caso no voy a viajar porque tengo una agenda importante en la provincia, pero destaco que el diálogo con el Gobierno nacional nos ha permitido llegar al equilibrio fiscal y amortizar una deuda importante”, señaló. En otras líneas, el mandatario apuntó contra quienes critican su postura dialoguista con la gestión de Javier Milei y destacó cuáles son sus prioridades. “Si al Gobierno le va bien, a todas las provincias nos irá bien. Esos que hacen oposición y siempre votan negativamente en el Congreso hay que preguntarles qué han traído a la provincia. Este gobernador va a priorizar el diálogo y el acompañamiento. Para mí, primero está Tucumán”, remarcó.