Tres series imperdibles que estrenó HBO Max durante 2025

Tres series que HBO Max estrenó en 2025 y que son imperdibles

The Pitt

En el terreno del drama médico, The Pitt ofrece una mirada cruda y realista al ajetreo de un hospital en Pennsylvania. Alejada del sentimentalismo de otras series, apuesta por un enfoque casi documental, con cámaras al hombro y planos cerrados que transportan al espectador al corazón del quirófano. Basada en testimonios reales de médicos, aborda no solo casos clínicos, sino también la crisis del sistema de salud y el desgaste emocional del personal. Con un reparto que incluye a Noah Wyle y Tracy Ifeachor, la serie ha sido comparada con The Good Doctor por su ritmo vertiginoso y capacidad para sorprender al público con giros inesperados.