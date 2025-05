El básquet lo llevó por todo el país, pero solo en Tucumán encontró el amor

“Lo primero que me impactó al llegar fue la ciudad. Pasar de un pueblo a un lugar tan grande como San Miguel de Tucumán fue un cambio rotundo y difícil de asimilar. Por suerte, tuve tutores que me cuidaron: (Pedro) ‘Checha’ Figueroa y Héctor Díaz. Ellos me acompañaron y me ayudaron a enfocarme solo en jugar”, relata Velázquez. El deporte era una prioridad, aunque el club también le exigió que continuara con sus estudios secundarios. Así, sus horarios se dividían entre las clases en el colegio John F. Kennedy y los entrenamientos sobre el parqué.