Forbes: estos son los jóvenes de menos de 30 que están entre los más ricos del mundo

Es la millonaria self made más joven del mundo gracias a su empresa tecnológica Scale AI que en mayo recaudó US$ 1.000 millones y fue valuada en US$ 13.800 millones. Forbes estima que Wang posee el 14% de la compañía, que se especializa en el etiquetado de datos utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial, como ChatGPT, y sistemas de conducción autónoma.