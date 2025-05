Qué son los empleos verdes y cómo capacitarse para ingresar a esta nueva ola laboral

La OIT señala que estos trabajos no sólo responden al desafío ambiental, sino también a una necesidad social urgente: crear empleo de calidad en un mundo acuciado por la desigualdad y el desempleo juvenil. Actualmente se crean más de 500.000 empleos verdes al año en el mundo y América Latina podría sumar más de 25 millones antes de 2030, según un informe del programa Partnership for Action on Green Economy (PAGE), que reúne a cinco agencias de Naciones Unidas.