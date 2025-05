VIDEO. Marcelo Albaca: “La falta de coordinación la sufren los vecinos”

En una entrevista con LG Play, el ex concejal de Yerba Buena fue consultado sobre los cuestionamientos que se mencionaron en rueda de prensa, en especial en materia sanitaria y de contención social. “Los cuestionamientos, en realidad, no fueron puntuales. Como toda reunión de trabajo: cuando uno empieza a conversar y a ponerse de acuerdo en temáticas que tienen que ver con la gestión de ambos gobiernos vemos que por ahí no estamos coordinando. Lo recalcó el gobernador (Osvaldo Jaldo) y la intendenta (Rossana Chahla): esto es una gestión conjunta. Somos un solo equipo de gobierno, y ese equipo de gobierno es el que tiene que ver por los vecinos de todo Tucumán”, desarrolló.