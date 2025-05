Un hermano de Loan denunció que el último abogado de la familia se quedó con $12,5 millones para pericias

En abril pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ratificó los procesamientos de Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, y el ex comisario Walter Adrián Maciel. Todos quedaron a un paso del juicio oral.