Paro de colectivos: el Gobierno nacional calificó la huelga como “extorsiva”

Aunque la medida no tendrá un alcance total —porque sectores opositores dentro de la UTA no adhieren al paro—, la interrupción del servicio será significativa. En Tucumán, Córdoba, Corrientes, Viedma y otras ciudades no habrá transporte urbano, mientras que en AMBA una larga lista de líneas no prestará servicio. En contraste, algunas líneas operadas por el Grupo Dota sí circularán, al estar alineadas con un sector gremial que no participa de la huelga.