El Gobierno oficializó la importación de productos médicos para uso personal sin intervención de la Anmat

La medida fue dispuesta mediante la disposición N° 2.857, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y representa un cambio importante en la regulación vigente. La ANMAT ya no intervendrá en los trámites de importación de este tipo de productos, siempre que cumplan con dos condiciones fundamentales: que sean adquiridos por personas físicas y que estén destinados únicamente al uso particular, no comercial.