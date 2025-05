Alpine no lo confirmó, pero la decisión está tomada: Colapinto debuta en Imola

Los malos resultado de Doohan acelerarían el regreso de Colapinto

La situación de Doohan, en particular, es difícil de defender. Con dos abandonos y posiciones lejanas en la tabla (13º, 14º, 15º y 17º los domingos; 16º y 20º en Sprint), su campaña está muy por debajo de lo esperado. Mientras tanto, Colapinto sigue cumpliendo su rol como piloto reserva, aunque ni siquiera lo están llevando a los circuitos. Se queda en Enstone, Inglaterra, entrenando en el simulador. La decisión no es casual: por un lado, para no agregarle más presión al australiano, y por otro, para que Franco esté listo en caso de que llegue su oportunidad.