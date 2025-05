La elección porteña ilusiona al liberalismo y pone en jaque al PRO

Finalmente, para Fara el resultado de las urnas porteña podrá considerarse una referencia, pero no un hecho determinante para la futura elección nacional de medio término, que reconfigurará las fuerzas en el Congreso de la Nación. “Todavía no sabemos cuál va a ser la oferta para la elección de octubre, pero sí puede ser el inicio de un dominó político nacional, porque si le va bien al PRO, entonces se va a endurecer la negociación de cara a septiembre en la provincia de Buenos Aires y en octubre. Si el PRO pierde prácticamente queda herido de muerte desde ese punto de vista porque no le va a quedar, haya o no alianza formal, margen de acción y el oficialismo nacional terminará absorbiendo dirigentes y votos provocando un escenario de polarización”.