“A mí me cela, pero poquito”: cómo nació el violentómetro y por qué puede salvar vidas

Los resultados impactaron a Tronco, cuenta que lo que más le llamó la atención, el "foco rojo", fue cómo la gente percibía la violencia. Había respuestas como "a mí me celan, pero un poquito"; "yo sí he tenido algunos jaloneos (empujón violento) con mi pareja"; "me ha pellizcado un poquito"; "en ocasiones revisa mis documentos o mi celular". "Pero no la expresaban y percibían como si fuera algo violento. Siempre observaba en esas respuestas una supuesta situación de amor, entre comillas, de protección."