Libros recomendados

El perro, desde Platón y los cínicos, ha sido una especie de espejo distorsionado para evaluar nuestra propia humanidad. Sin tanta prensa como los gatos, sin la supuesta inteligencia superior del mono, el elefante o el delfín, el perro ha sido dejado de lado (en términos filosóficos, se entiende) por su excesiva obediencia o por la empatía natural y un poco impensable que nos genera su cercanía. No habría que olvidar que Lutero, Shopenhauer, Marx, Freud, Darwin y Kafka amaban a los perros, pero tampoco que Deleuze señaló (erróneamente) que su ladrido era la vergüenza del reino animal. Alizart no sólo lo refuta sino que se encarga de darle, acaso por primera vez en la historia, un estatuto verdaderamente filosófico a su criatura, entre otras cuestiones, porque es él quien ha inventado a su amo, y no al revés, como imagina que piensa la doxa.