Cofein: el foro de intendentes que desafía al Gobierno nacional

Marco de respuesta

Daniel Passerini, intendente de la capital de Córdoba, reclamó la baja en los subsidios al transporte y a la educación y la suspensión de la obra pública y los programas de salud. “Todo ese retiro de obligaciones de parte del Estado nacional automáticamente nos delega a nosotros la responsabilidad. ¿A quiénes creen que la gente les exige cuando no hay una vacuna o no tienen un subsidio? Los municipios no podemos incrementar nuestros ingresos; y como si fuera poco, el Gobierno ha iniciado una embestida muy fuerte contra las autonomías municipales”, objetó.