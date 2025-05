Cartas de lectores: rutas y calles en mal estado

Recorrer a diario rutas y calles de este bendito Tucumán, cada vez se hace un calvario, transitar por la inter pueblo y subir por la 307 hacia los valles, es rogar a Dios no toparse con algún cráter olvidado y digo olvidado ya que seguramente muchas de las autoridades encargadas del tema de mantenimiento de las mismas circularon por ella, y algún suspiro habrá salido. Son varios vehículos que ya destrozaron sus cubiertas. Pregunto...¿ qué hacen con los dineros recaudados por los diferentes impuestos? Llámese automotor; VTV etc. Se nos exige el pago de Rentas; y otros y sin embargo no se ven reflejados en mejoras, solo simples parches. Facturan millones por día y no se ven las inversiones. Las causales de accidentes de tránsito son en su mayoría por el mal estado de rutas y calles, por lo que como un simple ciudadano solicito a los responsables a tomar cartas en el asunto y darle una solución y reparar los cientos de cráteres en rutas; calles de nuestro bendito Tucumán, así podremos circular con tranquilidad.