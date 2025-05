Kevin Johansen y Liniers presentan “Desde que te Madrid” en Tucumán

El motor creativo

“Los dos gustamos un poco de los accidentes, de la cosa que no está pensada, pergeñada o especulada. Después, sí, vamos fijando cosas. El hecho creativo tiene eso. Al componer uno se equivoca un montón. Podés tener ocasionalmente algún acierto, pero si no componés no te equivocás nunca. Tenés que abrazar el error también. Hay que confiar un poco en eso”, resume el cantante al hablar sobre el show con el dibujante.