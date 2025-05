Francisco renovó su llamado a una Iglesia servidora y humilde: "El camino es la cruz, no el poder"

Con una reflexión íntima sobre su propio rol como sucesor de Pedro, Francisco reconoció su debilidad y condición de pecador: “Pese a mis infidelidades, a que soy un pecador como Pedro, Él no me abandona”. En ese marco, insistió en que el liderazgo dentro de la Iglesia no es un ascenso jerárquico, sino una forma de servicio. “Jesús lo unge (a Pedro) porque es pastor. No lo unge para organizar políticamente el país”, subrayó.