Ex presidente de Brasil: Fernando Collor de Mello, preso en casa

Un juez de la Corte Suprema de Brasil concedió prisión domiciliaria “humanitaria” al ex presidente Fernando Collor de Mello, encarcelado por corrupción y diagnosticado con Parkinson. El ex mandatario (1990-1992) de 75 años fue detenido hace una semana por una condena de 2023, en un proceso derivado de la megacausa Lava Jato en el que se le culpó de recibir 20 millones de reales (unos U$S 3,5 millones al cambio actual) en sobornos cuando era senador entre 2010 y 2014, para facilitar contratos entre una constructora y una ex filial de la petrolera estatal Petrobras.