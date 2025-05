Adriana Lucero: “sin poesía, pienso que mi vida sería un abismo infinito”

- Fundamentalmente mi poesía nace del desgarro, de esa sensación en las entrañas que provocan el dolor, el miedo, las ausencias, los intentos desesperados de certezas, mi propia fragilidad y desnudez, lo sombrío. Me desplazo constantemente entre las luces y las sombras, pero es la palabra poética la que me permite dejar pasar la luz por los intersticios de la misma. Me resulta interesante la idea de abordar el dolor que, de cierta manera, resulta organizador, aquello que sistema lo que no estaba demasiado claro. Y es entonces que surge mi poesía.