Cartas de lectores: Día del Trabajador

En la época que empecé a trabajar, a los vagos los apodábamos “1° de mayo” o “Espaldas vírgenes”, en contraposición a los que en ese día conmemorábamos el Día Internacional de los Trabajadores, con grandes comilonas, siendo, al final de cuentas, los que más comían y tomaban; pero no sé notaba porque la economía, los sueldos y los estándares de vida se mantenían estables y todo era pasadero. Pasó el tiempo, cambiaron las palabras, aparecieron la inflación, el riesgo país, los dólares, la canasta familiar, la devaluación, los despidos, las drogas, el desempleo, el hambre y la miseria; todo se vino a pique y está pronto a estallar. Hoy nadie te invita a comer, se cambió el locro pulsudo por guiso de arroz; las empanadas, por torrejas de acelga; el asado, por salchichas o hamburguesas; la carne al horno, por asado de achuras; los fideos con pollo, por pizzas; y de postre, dulce de batata con poco queso para todos; si hay pobreza, que no se note. Tiraron a la basura las luchas de los trabajadores por sus derechos y mejores condiciones laborales en una jornada de ocho horas, como ese 1° de Mayo cuando los obreros de Chicago, en el año 1886, por protestar fueron reprimidos brutalmente. Hoy son tantos los ajustes y los despidos que todos se quejan, y como no reaccionan los siguen apretando. Con las letras de la palabra “trabajador”, digo en un acróstico que significan hoy para mí: Taciturno, Rabioso, Abandonado, Barato, Aborrecido, Jugarreta, Abatido, Debilitado, Obsoleto y Rata. A no tomarlo a mal; en todo eso nos convirtieron, luego de ejercer toda la vida una profesión, arte u oficio, con esfuerzo aplicado a la producción. ¡Hombres y mujeres, que en el día a día, ponen el lomo y el empeño, con la esperanza de construir un mundo mejor y más justo, no cedamos ni nos resignemos a perder los derechos ya conquistado s! ¡Hagamos lío! y ¡Felicidades trabajadores en su día!