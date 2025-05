Cartas de lectores: nombramiento de rectores

Vemos con desagrado la autorización a la Convocatoria a Concurso de Antecedentes y Oposición para Ascenso de Jerarquía para la Cobertura en Titularidad de los cargos de Director/Rector en las Instituciones Educativas de Nivel Superior de Gestión Estatal, Resolución Ministerial Nº 849/5 (MEd) de fecha 24/04/2025, y su rectificatoria, Resolución Ministerial Nº 879/5, emitidos con errores en los considerandos que no fueron salvados. De manera arbitraría han seleccionado instituciones de larga trayectoria con excelentes gestiones a la vista, el impacto negativo de esta decisión se agranda cuando se sabe que no está completa la nómina del jurado de antecedentes que se estipula por ley 9.765 en su Art. 46, de siete miembros, lo cual en este caso solo hay cuatro designados por el Poder Ejecutivo provincial, modificatoria de la ley 3.470 sancionada en abril de 2024. Faltan los miembros elegidos por los docentes para darle a este proceso la real legitimidad que le corresponde. Por esto es que insto a las autoridades educativas del área a revisar esta convocatoria y suspenderla hasta tanto tenga los miembros completos, y se elijan instituciones que realmente tengan vacancia en los cargos que se quieren concursar y no de forma arbitraria. De continuar traería perjuicio a los rectores ya designados oportunamente por Junta de Clasificación de Educación Superior con carácter interino. Lejos de dar estabilidad, genera una sensación de falta de reconocimiento al compromiso y a la responsabilidad con la gestión que se viene realizando en las instituciones de nivel superior.