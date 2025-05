Endor Rye mostró un gran nivel en el Gran Premio “República Argentina” del turf

No hay dudas que para Endor Rye fue la mejor actuación de su campaña, ya que se enfrentó con los mejores fondistas adultos en pista de arena. El descendiente de Endorsement y Foggy In The Rye (por Catcher In The Rye) no tuvo una buena largada y se desempeñó en el último lugar hasta el ingreso a la recta final. Faltando 300 metros para el disco, luego de sortear algunos contratiempos, avanzó hasta el tercer lugar, lo que lo posiciona en un puesto de privilegio dentro del ranking de ejemplares adultos de la Argentina.