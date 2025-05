Los Pumitas no aguantaron el ritmo y cayeron ante Sudáfrica por el Rugby Championship M20

Los minutos finales de la primera mitad fueron todo de Los Pumitas. Benedit anotó un penal desde una posición muy difícil -al costado derecho del campo-, y tras un try anulado por knock on y una jugada en la que estuvieron muy cerca de apoyar, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda dieron vuelta la historia con un muy buen try. Todo surgió en una pesca en campo propio; tras ganar el line, una impresionante secuencia de pases, de izquierda a derecha, encontró al wing Bautista Lescano por la punta. Tras eludir a un rival y esquivar un tackle, el paranaense corrió en diagonal y apoyó bajo los palos. 20-15, por la conversión de Benedit, que se mantuvo hasta el descanso.