El nuevo cruce entre Andrés Cubas y Lionel Messi en la derrota de Inter Miami

Pero en el duelo de anoche, hubo un nuevo round. A los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Vancouver ya ganaba 2-1 y tenía un pie en la final, Cubas le cometió una fuerte infracción al capitán de la Selección Argentina, que terminó con una amarilla para el ex jugador de Boca. Messi lo miró, enojado, pero esta vez no hubo insultos, y la situación no pasó a mayores.