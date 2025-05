Cartas de lectores: Tafí Viejo

Los vecinos de la ciudad del limón estallaron de furia, dolor y tristeza por la noticia absurda que inundó las redes sociales: "el consumo de estupefacientes se robó la vida de un joven vecino". Reitero, es lo que todos los “face” y grupos de “face” expresaban; hasta funcionarios relataban de esa manera el triste suceso. ¿Y nuestros funcionarios? ¡Bien, gracias! Peleándose por supuestos fondos adeudados y/o mal descontados; una muestra contundente de que los tiempos de nuestros políticos no son los mismos que los de los vecinos; familias enteras destruidas por este flagelo, obra pública totalmente paralizada, ausencia de fuentes genuinas de trabajo, inversión del sector privado ausente; es decir un hermoso combo para que la alta desocupación (con todo lo que ella implica) haga de las suyas. Nuestros funcionarios, culpándose unos a otros, y los vecinos viviendo cada día peor; barrios enteros con ausencia de obras que inviten a vivir dignamente. Las hojas del almanaque pasan y Tafí Viejo luce paralizado, más importante es saber si el ex intendente será candidato o no si la actual intendenta ganará la pulseada por los fondos.