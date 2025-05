Cartas de lectores: Servicio de correo

Soy usuario habitual de servicios de correos y encomiendas en este país. Cada vez es peor el servicio; no contestan los teléfonos; no actualizan los seguimientos por su página web; aparecen a la hora que ellos quieren; no tocan el timbre; encima la Aduana está de paro hace como un mes, lo cual genera al país una pérdida enorme de tiempo, de progreso y de interés de gente que compra afuera dado que es más barato. Es una odisea y un trámite espantoso de estar yendo a cada oficina a preguntar dónde esta un paquete y más si es documentación personal como DNI, pasaportes, entregas de tarjetas, entregas de SIM para celulares etc. Antes culparon a la pandemia de Covid-19 de que el servicio estaba precario; ahora diría que es peor que en la época de restricciones sanitarias. Esto es de público conocimiento. A los que trabajamos enviando paquetes que hagan un mejor servicio, porque no son nada baratos los costos del flete. Un servicio que debería ser agradable, se torna fastidioso, mandar encomiendas a otras provincias. No hablo de una empresa en particular, hablo de todo el sistema en general. Busquen soluciones a los clientes.